Мешканці 30-кілометрової зони ЮАЕС перекрили трасу – вимагають пільговий тариф

Мешканці села Мигія Первомайського району Миколаївщини перекрили державну трасу М-14 з вимогою відновити пільговий тариф на електроенергію для мешканців території 30-кілометрової зони навколо Южноукраїнської АЕС.

Відповідне відео протесту опублікувала місцева журналістка Наталія Клименко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Місцеві жителі ходять по нерегульованому пішохідному переходу, блокуючи проїзд для транспортних засобів. Вони обурюються, що не в змозі оплачувати вартість комунальних послуг через низькі пенсії та зарплати.

За словами одного з учасників протесту, акція має на меті привернути увагу представників влади до їхньої проблеми. Подібну вони вже проводили 2 лютого, але проблему досі не вирішено.

Акція спричинила величезні затори, але її учасники обіцяють час від часу пропускати транспорт.

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В коментарі кореспонденту Укрінформу голова обласної ради Ганна Замазєєва зазначила, що цілком підтримує мешканців 30-км зони у тому, щоб вони мали пільги за електроенергію. Але на місцевому рівні це питання не вирішується, тому депутати облради звернулися до центральної влади з проханням вирішити це питання. Наразі це питання знаходиться на розгляді.

Як повідомлялося, у січні Кабмін позбавив пільг на електроенергію громадян, які проживають в 30-кілометровій зоні навколо АЕС.

Фото з сайту nikvesti.com