Податкова нарахувала майже 40 мільйонерів на Закарпатті

На Закарпатті 38 осіб задекларували мільйонні доходи на загальну суму 193,2 млн гривень, найбільше мільйонерів серед мешканців міст Ужгород та Мукачево.

Про це повідомили в ГУ ДПС у Закарпатській області, передає Укрінформ.

Зазначається, що від цієї суми до сплати в бюджет підлягає понад 3,7 млн грн податку на доходи фізосіб та військового збору.

Найбільше мільйонерів зафіксували серед мешканців місті Ужгород (15 осіб) та Мукачево (10 осіб). Як з'ясувалося, наймолодшому з них 19 років, а найстаршому виповнилося 72 роки.

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Основними джерелами доходів мільйонерів є продаж нерухомого та рухомого майна (60,5 млн грн), дохід у вигляді спадщини чи дарування (31,4 млн грн) та доходи, отримані за межами України (10,7 млн грн).

За інформацією ГУ ДПС в Закарпатській області, загальна сума задекларованих мешканцями Закарпаття доходів, отриманих протягом 2020 року, становить понад 522,2 млн грн, з них до бюджету надійде 12,1 млн грн податку на доходи фізосіб та військового збору.

У ДПС зауважують, що до 1 серпня громадяни мають самостійно сплатити податок із задекларованих доходів.