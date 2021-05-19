У Черкасах на подвір'я депутата міськради кинули «коктейль Молотова»
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Черкаської області.
Як зазначили в поліції, постраждалих внаслідок дій зловмисників немає. Речові докази вилучили та направили на відповідні експертні дослідження. Відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Зараз правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до скоєння правопорушення.
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко висловив у Фейсбуці обурення та стурбованість діями невідомих зловмисників, які скоїли напад на помешкання депутата міської ради, директора комунального підприємства «ЧЕЛУАШ» Олексія Мельника.
За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок дій невідомих сталося загорання частини будівлі та меблів. Мельник зазначив, що у час підпалу в будинку перебувала його сім'я, але, на щастя, ніхто не постраждав. Мотиви нападників йому незрозумілі, оскільки останнім часом «все було добре як на роботі, так і в депутатській діяльності».
Фото: ch.npu.gov.ua