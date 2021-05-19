У Черкасах на подвір'я депутата міськради кинули «коктейль Молотова»

У Черкасах вночі невідомі кинули пляшки із легкозаймистою речовиною на подвір'я депутата міської ради.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Черкаської області.

Як зазначили в поліції, постраждалих внаслідок дій зловмисників немає. Речові докази вилучили та направили на відповідні експертні дослідження. Відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до скоєння правопорушення.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко висловив у Фейсбуці обурення та стурбованість діями невідомих зловмисників, які скоїли напад на помешкання депутата міської ради, директора комунального підприємства «ЧЕЛУАШ» Олексія Мельника.

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За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок дій невідомих сталося загорання частини будівлі та меблів. Мельник зазначив, що у час підпалу в будинку перебувала його сім'я, але, на щастя, ніхто не постраждав. Мотиви нападників йому незрозумілі, оскільки останнім часом «все було добре як на роботі, так і в депутатській діяльності».

Фото: ch.npu.gov.ua