У Миколаєві вночі намагалися підпалити офіс відомого адвоката
Про це повідомив сам адвокат на своїй сторінці в Facebook і виклав відповідне відео.
"В 3.14 години ночі 1 червня отримав сигнал з пульта охорони про те, що спрацювала сигналізація в офісі. Прибувши на місце, (побачив, що) тут вже були співробітники охорони, які ліквідували осередок займання", - написав Тимошин.
Він також сказав, що о 2 годині 52 хвилини невідомий кинув у двері офісу скляну пляшку з бензином. Пляшка не розбилася, а відскочила у бік. Загорілися дерево і трава. "Відеоматеріалу предостатньо для розкриття цього злочину", - додав адвокат.
Тимошин є членом Миколаївського виконкому, він також відомий тим, що брав участь у багатьох резонансних процесах у місті. Це, зокрема, справу Михайла Титова (більш відомого в Миколаєві як кримінальний авторитет на прізвисько "Мультик"), депутата міськради Ігоря Копейки, розгону Євромайдану в Миколаєві і багато інших.