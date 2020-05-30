На Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою, є загиблі

У селі Уличне Дрогобицького районуЛьвівської області внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинуло двоє молодих людей.

Аварія сталася напередодні пізно ввечері, повідомляє поліція Львівській області.

"...Зіткнулись автомобілі Mitsubishi Lancer, яким керував 22-річний місцевий мешканець, та вантажівка Renault Magnum під керуванням жителя міста Чортків віком 58 років. Внаслідок зіткнення водій легковика та його пасажир – одноліток від отриманих травм померли на місці", - інформують у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтею, – до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування.