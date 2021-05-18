Грози й тепло до 24° — синоптики дали прогноз на середу

У середу, 19 травня, в Україні хмарно, місцями дощі та грози, поривчастий вітер, температура вночі 9-14°, вдень 15-20°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Часом помірні, на Хмельниччині, Житомирщині та Вінниччині місцями значні дощі, подекуди грози. Вітер південно-східний та південний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і в південних та східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°, на Одещині до 24°; на високогір'ї Карпат протягом доби 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

20-21 травня в Україні буде хмарно з проясненнями: 20 травня помірні, 21 травня невеликі дощі, місцями грози (лише вночі 20 травня у південних областях, вдень 21 травня у північно-західній та південно-східній частинах без істотних опадів). Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 14-19°, на сході та місцями півдні країни 20-25°.

За даними синоптиків, 22 травня в Україні буде без опадів, лише вночі у південно-східній частині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. 23 травня вночі на крайньому заході, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 22 травня 5-11°, 23 травня 8-13°, вдень 18-24°; на сході та південному сході країни вночі 10-16°, вдень 22 травня 22-27°, 23 травня 25-30°.

У столичному регіоні 19 травня хмарно, часом дощ, по області місцями гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по Києву вночі 11-13°, вдень 17-19°; по області вночі 9-14°, вдень 15-20°.

20-21 травня у Києві хмарно з проясненнями. 20 травня помірний, 21 травня невеликий дощ; місцями гроза. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°.

22-23 травня у Києві без опадів, лише вдень 23 травня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 22 травня 6-11°, 23 травня 8-13°; вдень 18-23°.