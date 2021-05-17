На Чернігівщині започаткували мистецький проєкт "АртБліндаж", покликаний зібрати й показати світлини про війну та творчі вироби ветеранів АТО.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба оперативного командування "Північ", передає Укрінформ.

"У рамках проєкту, крім фотовиставки, передбачено проведення виставки мистецьких робіт ветеранів АТО (різьблення по дереву, вироби з металу, живопис, ляльки ручної роботи тощо). Проєкт сприятиме творчій реалізації та психологічному відновленню учасників російсько-української війни", - ідеться у повідомленні.

До участі в "АртБліндажі" командування запрошує учасників бойових дій на сході України, волонтерів та журналістів. Їм пропонують надсилати світлини, відзняті в зоні бойових дій. Знімки будуть використані для організації фотовиставки "Російсько-українська війна очима захисників". Її проведуть у Чернігові в бібліотеці ім. М. Коцюбинського.

Соціально-мистецький проєкт "АртБліндаж" реалізується громадською організацією ветеранів "13 БТРО" та Чернігівською міською централізованою бібліотечною системою. Він ставить за мету привернути увагу до потреб ветеранів АТО і членів їхніх сімей та залучити їх до активної громадської діяльності.