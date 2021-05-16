У «Сколівських Бескидах» висадили «Сад родини»

У «Сколівських Бескидах» висадили «Сад родини»

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Укрінформ
На Львівщині, в урочищі Колодка національного природного парку «Сколівські Бескиди», заклали початок екопроєкту «Сад родини». Напередодні, 15 травня, тут висадили 15 магнолій.

Про це у Фейсбуці повідомив НП «Сколівські Бескиди», передає Укрінформ.

«З нагоди відзначення Міжнародного дня сім'ї, Дня Європи в Україні та Міжнародного дня захисту клімату 15 травня 2021 року в урочищі Колодка національного природного парку «Сколівські Бескиди» у підніжжі монументального пам'ятника трембітарям та скульптури Архістратига Михаїла при в'їзді у місто Сколе закладено «Сад родини» - висадженням 15 магнолій», - йдеться у повідомленні.

У «Сколівських Бескидах» висадили «Сад родини» / Фото: Національний природний парк «Сколівські Бескиди»

Фахівці парку додають, що магнолія – найдавніше квітуча рослина. З’явилася на землі в крейдяному періоді, близько 140 мільйонів років тому. Ця рослина отримала свою назву на честь ботаніка П’єра Магноля. Витонченість вигляду магнолій дає підставу назвати їх «аристократами» рослинного світу.

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Екозахід розпочався з молебню до Пресвятої Богородиці за родину. Учасниками дійства стали 4 членкині Міжнародного жіночого руху «За сімейні цінності» на чолі з Оксаною Білозір – Народною артисткою України, заступницею голови Національної комісії з питань закордонних українців, Богдана Янка – голови Стрийської РДА, депутатів Стрийської районної ради, представників громадських організацій та молодіжної ради Стрийщини.

«Сад родини» на Колодці буде доповнюватися щороку новими рослинами.

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