На Сумщині висадили у формі тризуба 9 тисяч дерев

У Конотопі Сумської області створили зображення малого герба України, висадивши у формі тризуба 9 тисяч ялинок.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Сумської ОДА Василь Хома, передає Укрінформ.

«Довжина ділянки – 200 метрів, ширина − 120. Дерева − саджанці ялинки, одного віку та розміру. Зображення тризуба археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі. А відтепер ліс у формі тризуба буде видно навіть із космосу», - наголосив Хома.

За його словами, це досягнення зафіксоване у Книзі рекордів України.

Очільник ОДА також нагадав, що Сумщина стала першою областю, яка долучилася до глобального екологічного проєкту «Озеленення планети».

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Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня Україна встановила світовий рекорд у висаджуванні дерев. Під час акції «1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу» в 110 країнах висадили 5,5 млн дерев, з яких понад 4,1 млн - в Україні.