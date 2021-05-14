«Приковування» до ліжка і без прогулянок - на Вінниччині виявили порушення у будинку-інтернаті

На Вінниччині маломобільних підопічних Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату не виводили на свіже повітря по три місяці.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в центральних областях Валерій Ольховий.

Він зазначив, що такі факти встановлені у ході моніторингового візиту до цього закладу групи у складі головного спеціаліста Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та громадського монітора.

«Маломобільним підопічним понад 3 місяці не забезпечувалася можливість перебування на свіжому повітрі, в корпусі наявний стійкий неприємний запах. Не дотримано норм житлової площі на особу, деякі кімнати є прохідними», - зазначив Ольховий.

За його словами, під час візиту виявлено й інші недоліки, які порушують права підопічних. Зокрема, вони скаржились, що їх фіксують до ліжка підручними засобами.

Ольховий повідомив, що Брацлавський психоневрологічний інтернат є стаціонарною соціально-медичною установою для постійного проживання громадян похилого віку та осіб з інвалідністю старших 18 років із психоневрологічними захворюваннями.

Заклад розрахований на 205 ліжко-місць, на момент візиту перебувало 192 особи (165 жінок та 27 чоловіків). Із 17 недієздатних осіб опіку над 5 особами, відповідно до статті 66 Цивільного кодексу України, здійснює заклад, 12 особам опікунами призначено родичів, зазначив представник Уповноваженого ВР з прав людини.

Він додав, що підопічні проживають у житлових кімнатах чотирьох корпусів, забезпечені чотириразовим харчуванням.

Відповідно до планування щеплень від COVID-19, провакциновані 98 підопічних та 29 працівників ПНІ.

Ольховий підкреслив, що за результатами моніторингового візиту буде підготовлено звіт з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків, який буде надіслано керівництву закладу, Вінницькій обласній державній адміністрації, а також для інформування Міністерству соціальної політики України.

Фото: Vlasno.info