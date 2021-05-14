Зведення нового онкоцентру в Харкові перевірили дві незалежні лабораторії

Будівельники встановили 28 колон і продовжують зводити залізобетонний каркас нової будівлі лікувально-діагностичного корпусу обласного онкоцентру в Харкові, який включено до програми Президента «Велике Будівництво».

Про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

«Залізобетонні конструкції були перевірені двома незалежними лабораторіями – це київська та харківська лабораторії. Після отримання висновку підряднику дозволено монтаж залізобетонних конструкцій. Станом на сьогодні вже змонтовано та встановлено 28 колон. За графіком починають завезення діафрагмованих плит та починають їх монтаж. Зараз паралельно будівельники переходять до робіт у секції Б, яка також входить у першу чергу, та починають монтаж колон. Паралельно триває процес армування стін та заливка бетону», – розповів заступник голови ОДА Михайло Харнам.

Як повідомлялося, новий лікувально-діагностичний корпус онкоцентру розміститься на вул. Лісопарковій, 4 – поруч з існуючим закладом. Передбачалося, що вже після відкриття нового корпусу знесуть старі будівлі, а на їх місці побудують відділення променевої терапії. Також заплановано реконструкцію наявного хірургічного корпусу під поліклініку та прибудову харчоблоку.

Загалом лікувально-діагностичний корпус розрахований на 510 ліжкомісць.

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Роботи почалися наприкінці 2018 року. На них витратили більш як 43 млн грн. Зокрема, зробили демонтаж старої будівлі патолого-анатомічного корпусу, винесли інженерні мережі із зони майбутньої забудови, облаштували мережі. Також почалися роботи нульового циклу лікувально-діагностичного корпусу «Блоку № 1»: влаштування котловану, фундаментної плити.

2 вересня під час поїздки на Харківщину Президент Володимир Зеленський, який уперше почув про такий проєкт, запевнив, що гроші на онкоцентр виділять.

Згодом стало відомо, що будівництво здорожчало на пів мільярда – до 2,2 мрд грн, оскільки в 2020 році довелося провести коригування проєктної документації (щоб збільшили висоту поверхів, передбачити резервну систему опалення, реконструкруювати існуючі тепломережі). Департамент капітального будівництво провів повторний тендер, який виграло приватне підприємство «Ромб+», зареєстроване на Львівщині.

У листопаді 2020 року Кабінет Міністрів виділив на будівництво субвенцію в розмірі 100 млн грн. Всього в цьому році передбачено фінансування у розмірі 190,6 млн гривень.