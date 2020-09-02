Зеленський пообіцяв виділити гроші на будівництво онкоцентру у Харкові

Про це у спілкуванні зі ЗМІ під час поїздки на Харківщину Президента Володимира Зеленського сказав голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виділили перші грошові кошти, це було, якщо я не помиляюсь, трохи понад 40 млн грн, зробили там фундамент першої черги, власне, і все... Плани є. У нас розбито все на черги. У нас до 2023 року при нормальному фінансуванні ми завершимо цей проєкт. Це дуже важливий проєкт. Там бюджет був 1,7 млрд, а сьогодні після коригування це 2,2 млрд грн», — сказав Кучер.

Президент, який уперше почув про заморожене будівництво онкоцентру, пообіцяв, що кошти будуть виділені.

«У нас багато того, за чим ми прибираємо, я називаю це - сміття. Дійсно, все, що було розпочато, у будь-які роки, ми по Україні всі принципові такі заклади, ми все добудуємо. Я вас запевняю», - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що необхідно з'ясувати всі подробиці проєкту, і, можливо, об’єкт буде зведено раніше розписаного плану.

«Чому до 2023 року, треба зрозуміти: це серйозний, дуже великий проєкт. Чи через те, що не вистачає фінансування. Якщо через кошти, то ми прискоримо це питання. Все, що стосується таких центрів, медичних, лікарень, шкіл, ми зараз все прискорюємо», — сказав Президент.

Раніше в інтерв’ю Укрінформу Олексій Кучер розповів, що на будівництво онкоцентру потрібно понад 1,7 млрд грн, і регіон просить прописати цю суму окремим рядком у держбюджеті.

Як повідомлялося, новий лікувально-діагностичний корпус онкоцентру розміститься на вільному майданчику на вул. Лісопарковій, 4 – поруч з існуючим закладом. Передбачалося, що вже після відкриття нового корпусу знесуть старі будівлі, а на їх місці побудують відділення променевої терапії. Також заплановано реконструкцію наявного хірургічного корпусу під поліклініку та прибудову харчоблоку.

Загалом лікувально-діагностичний корпус розрахований на 510 ліжкомісць.

Роботи почалися наприкінці 2018 року. На них витратили понад 43 млн грн. Зокрема, зробили демонтаж старої будівлі патолого-анатомічного корпусу, винесли інженерні мережі із зони майбутньої забудови, облаштували мережі. Також почалися роботи нульового циклу лікувально-діагностичного корпусу «Блоку № 1»: влаштування котловану, фундаментної плити. Вже 8 місяців роботи взагалі не ведуться.