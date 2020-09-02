Заводи на Харківщині отримали замовлення на модернізацію вагонів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає важливою підтримку державними замовленнями українських підприємств, зокрема заводів з будівництва та ремонту вантажних і пасажирських вагонів для потреб «Укрзалізниці».

Про це він заявив під час робочої поїздки на Харківщину, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Держава повинна підтримувати держзамовленням перш за все», - сказав Зеленський.

Відповідаючи на питання щодо відсутності залучення харківських підприємств до будівництва та модернізації вагонів «Укрзалізниці», Президент зазначив, що йому відомо про цю ситуацію.

Він розповів, що звертався до Кабінету Міністрів щодо вжиття заходів із забезпечення державним замовленням на виробництво рухомого складу філії «Панютинський вагоноремонтний завод».

Також глава держави нагадав, що нині створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке, серед іншого, працює над вирішенням проблем державних підприємств.

«На Панютинському заводі було замовлення на капремонт 280 вагонів у липні-серпні, і до цього ми ще замовили 500. Швидко допомогли, і люди на заводі вдячні», – повідомив глава держави.

За даними ОП, 280 вантажних вагонів мають відремонтувати до кінця року, вартість замовлення – 90 млн грн.

Крім того, зазначається, що у 2020-2021 році планується державне замовлення на будівництво нових пасажирських вагонів, яке дасть змогу використати можливості Харківського вагонобудівного заводу.

«Окремо є замовлення на будування нових вагонів, наприклад на Крюківському заводі – 70 вагонів цього року і 100 нових вагонів у наступному році. У виробничому процесі Харківський завод також буде задіяний», – розповів Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 вересня перебуває з робочою поїздкою на Харківщині.