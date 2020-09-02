Зеленський журналістам: Вдячний, коли писатимете, що ми добудували заморожені об’єкти

Президент Володимир Зеленський буде вдячний журналістам і за те, що вони писатимуть, що його команда в рамках програми «Велике будівництво» добудувала розпочаті раніше заморожені об’єкти.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ на Харківщині, коментуючи репліку журналіста, що 13 з 15 об’єктів програми «Великого будівництва» на Харківщині на момент подачі проєктів до програми були готові на 95 відсотків.

«Ми що хочемо зробити – підбивати статистику чи добудувати і зробити країну? Вони ж (об’єкти. –ред.) до мене були заморожені. Мені добудовувати чи будемо продовжувати з вами морозити харків’ян? Що ви пропонуєте?.. Є кошти – ми будуємо! Якщо ви не бачите, що будується, ну… Дивіться, ви можете все життя потім їздити на нормальних дорогах і казати, що їх хтось будував, а добудувала наша команда. Я буду вам і за це вдячний», - сказав Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Харківщині.

Фото: пресслужба Президента