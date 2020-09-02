Зеленський прилетів на Харківщину

Зеленський прилетів на Харківщину

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Харківщині, де ознайомиться з виконанням програми "Велике будівництво" та візьме участь у презентації стратегії розвитку області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Харківської області. Глава держави ознайомиться з перебігом реконструкції об’єктів інфраструктури, що входять до Національної програми «Велике будівництво», - ідеться в повідомленні.

Перебіг ремонту автошляхів Президент Володимир Зеленський оглянув з гелікоптера.

"Цьогоріч на Харківщині планують відремонтувати 357 км автошляхів загального користування: 281 км доріг державного значення та 76 км – місцевого значення", - розповіли в пресслужбі глави держави.

Зазначається, що станом на 1 вересня облаштовано 200 км верхнього шару дорожнього покриття на дорогах державного значення та 76 км – на дорогах місцевого значення.

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Зокрема, завершуються ремонтні роботи на чотирьох об’єктах-довгобудах. Це ділянка траси М-03 Київ – Харків – Довжанський (від окружної навколо м. Харкова до кордону з Донецькою областю). Протяжність дороги в межах Харківщини становить 130 км, у 2020 році буде оновлено 85 км автошляху, а в цілому по країні – понад 300 км.

Також тривають роботи на ділянці траси Н-26 Чугуїв – Мілове (від м. Чугуєва до кордону з Луганською областю). Загальна протяжність дороги на Харківщині становить 108 км.

В ОП додали, що в планах на 2020 рік – оновити 68,4 км автошляху. З урахуванням ремонтів минулих років і поточного дорогу буде повністю відновлено. За даними пресслужби глави держави, дорога є однією з головних транспортних артерій, яка з'єднує Харківську та Луганську області, й на Луганщині на цій дорозі у 2020 році за ініціативою Президента буде відновлено ще 120 км.

«Важливо, що ця дорога йде до Донбасу, там, де у нас тимчасово непідконтрольні нам території. Це навіть символічно – будувати дороги, що з’єднують», – підкреслив Зеленський.

Також триває ремонт ділянки траси Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград (від м. Мерефи до кордону з Дніпропетровською областю). Протяжність автошляху в регіоні – 132 км. У цьому році влаштовано 60,7 км верхнього шару покриття з асфальтобетону.

Наразі ведуться роботи з облаштування та благоустрою траси, наносять дорожню розмітку та встановлюють дорожні знаки.

На ділянці траси Т-21-04 Харків – Вовчанськ - контрольно-пропускний пункт «Чугунівка» планується оновити 23,2 км дороги. Роботи розпочинають у вересні.

Водночас в ОП проінформувала, що також у Харківській області передбачається відновлення 12 мостів, на чотирьох з них уже розпочато роботи.

Також планується, що Президент проведе зустріч з представниками ділових кіл Харківщини та візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Фото: ОП

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