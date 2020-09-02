Зеленський прилетів на Харківщину

Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Харківщині, де ознайомиться з виконанням програми "Велике будівництво" та візьме участь у презентації стратегії розвитку області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Харківської області. Глава держави ознайомиться з перебігом реконструкції об’єктів інфраструктури, що входять до Національної програми «Велике будівництво», - ідеться в повідомленні.

Перебіг ремонту автошляхів Президент Володимир Зеленський оглянув з гелікоптера.

"Цьогоріч на Харківщині планують відремонтувати 357 км автошляхів загального користування: 281 км доріг державного значення та 76 км – місцевого значення", - розповіли в пресслужбі глави держави. Зазначається, що станом на 1 вересня облаштовано 200 км верхнього шару дорожнього покриття на дорогах державного значення та 76 км – на дорогах місцевого значення.

Зокрема, завершуються ремонтні роботи на чотирьох об’єктах-довгобудах. Це ділянка траси М-03 Київ – Харків – Довжанський (від окружної навколо м. Харкова до кордону з Донецькою областю). Протяжність дороги в межах Харківщини становить 130 км, у 2020 році буде оновлено 85 км автошляху, а в цілому по країні – понад 300 км.

Також тривають роботи на ділянці траси Н-26 Чугуїв – Мілове (від м. Чугуєва до кордону з Луганською областю). Загальна протяжність дороги на Харківщині становить 108 км.

В ОП додали, що в планах на 2020 рік – оновити 68,4 км автошляху. З урахуванням ремонтів минулих років і поточного дорогу буде повністю відновлено. За даними пресслужби глави держави, дорога є однією з головних транспортних артерій, яка з'єднує Харківську та Луганську області, й на Луганщині на цій дорозі у 2020 році за ініціативою Президента буде відновлено ще 120 км.

«Важливо, що ця дорога йде до Донбасу, там, де у нас тимчасово непідконтрольні нам території. Це навіть символічно – будувати дороги, що з’єднують», – підкреслив Зеленський.