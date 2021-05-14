На кордоні з Польщею «застрягли» понад 400 автомобілів

На кордоні України з Польщею в чергах очікують 410 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що біля пункту пропуску «Шегині» очікують 100 автомобілів, "Рава-Руська” - 50, "Грушів” - 40, "Краковець" - 220.

Як повідомляв Укрінформ, найбільші черги на кордоні з Польщею утворились 6 квітня, тоді в черзі очікували 500 автомобілів. Учора у чергах стояли понад 300 автомобілів.