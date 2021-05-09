На КПВВ «Станиця Луганська» потік пасажирів за тиждень упав майже вдвічі - ДПСУ

У порівнянні з минулим тижнем пасажиропотік через пункт пропуску «Станиця Луганська» скоротився майже вдвічі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Державна прикордонна служба.

"У контрольному пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем зменшився майже вдвічі. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України прослідувало 3 346 осіб, а на контрольовану територію – 3 400 осіб", - ідеться у повідомленні.

Також зазначають, що усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорах заблоковано з боку тимчасово окупованої території. Із семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській".

Крім того, Держприкордонслужба повідомляє, що навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. Там за тиждень лінію розмежування перетнули 114 осіб та 30 транспортних засобів у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, 122 особи та 36 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Фото: Держприкордонслужба/Фейсбук