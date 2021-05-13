Дощі та грози прогнозують майже по всій Україні

У західних, північних та більшості центральних областей у п'ятницю очікуються короткочасні дощі, вночі 7-12°, вдень 17-22°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних, вдень також і в північних, більшості центральних та Одеській областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22° (на Закарпатті 14-19°), у східних та південно-східних областях 23-28°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 14 травня вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 9-11°, вдень близько 20°, на Київщині вночі 7-12°, вдень 17-22°.

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Згідно з прогнозом, на вихідні в західній частині країни, 15 травня також у північних та Вінницькій областях невеликі (вдень 16 травня в Карпатах і на Закарпатті помірні) короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів, лише на півдні вдень 16 травня місцями невеликий дощ.

Вітер 15 травня південний, південно-західний, 16 травня південно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 15°; вдень у західних областях 17-22°, на решті території 20-25°, у східних та південно-східних областях місцями до 29°.

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У столичному регіоні 15 травня прогнозуються невеликі короткочасні дощі (вночі місцями), окремі грози; 16 травня без опадів. Вітер 15 травня південний, південно-західний, 16 травня переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.

На початку наступного тижня пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, лише 17 травня у східних, вдень 18 травня у більшості північних, центральних та південних областей без опадів.

Температура на півдні та сході країни вночі 13-19°, вдень 23-29°; на решті території вночі 10-16°, вдень 17 травня 15-21°, 18 травня 20-25°, на заході 17-22°.

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На Київщині 17 травня вночі місцями невеликий дощ; вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. 18 травня вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 10-15°; вдень 17 травня 15-20°, 18 травня 20-25°.