СБУ викрила організаторів фейкових тергромад на Кіровоградщині

Служба безпеки України викрила організоване угруповання, причетне до створення незаконних органів місцевого самоврядування у Кіровоградській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники планували дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні, ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, вони намагалися сформувати на території області декілька фейкових об’єднаних територіальних громад (ОТГ) для привласнення повноважень офіційних територіальних громад. Для цього вони провели «установчі збори», на яких прийняли рішення про створення псевдоутворень і призначення «керівників».

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Встановлено, що через підроблені документи і печатки зловмисники планували взяти під контроль майно і природні ресурси на території декількох селищ регіону.

Під час обшуків за місцями проживання організатора та двох активних учасників угруповання правоохоронці виявили документацію фейкових ОТГ; фіктивні посвідчення «депутатів»; засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку ділки використовували для виготовлення підробленої документації.

У межах кримінального провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Як повідомляв Укрінформ, у березні СБУ заблокувала діяльність фейкової ОТГ на території Кіровоградської області.