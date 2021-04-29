СБУ викрила фейкову сільраду на Миколаївщині

Служба безпеки України припинила діяльність фейкової «сільської ради» на Миколаївщині, створення якої ініціював місцевий прибічник ідеології так званого «народовладдя» для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник ініціював збори односельців, які незаконно обрали його «новим» сільським головою. «Він підготував низку документів, які, на думку кураторів, мали легалізувати «орган самоврядування». Крім того, він розміщував у соцмережах повідомлення про свою «діяльність», - ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що очільник фейкової «сільської ради», зокрема, брав участь у «всеукраїнському національному конгресі» у грудні 2020 року в Києві. Захід мав на меті створити систему паралельних органів влади в Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у «сільського голови» печатку так званого органу місцевого самоврядування - «Держава Україна. Орган місцевого самоврядування». Він використовував її при листуванні з держустановами України.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину.

Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня СБУ викрила у Хмельницькому фейкову міськраду, яку координували спецслужби Російської Федерації.

Фото: ssu.gov.ua