На Кіровоградщині запустили потужний асфальтовий завод

У Кропивницькому для робіт за програмою "Велике будівництво" запустили потужний автоматизований асфальтовий завод, оснащений спеціальною системою фільтрації викидів.

Як передає Укрінформ, про це Служба автомобільних доріг Кіровоградської області повідомляє у Фейсбуці.

"Вже за тиждень у Кропивницькому на повну потужність запрацює завод італійського виробництва, який забезпечуватиме сировиною ремонт ділянок, що відновлює українська компанія "Ростдорстрой". Він потужний, максимально автоматизований і, що головне, екологічний. Спеціальна система фільтрації дозволяє знизити кількість викидів у повітря до 98%", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Дніпропетровщині монтують найпотужніший асфальтний завод

Наразі на заводі випускає мінімальний обсяг продукції, аби протестувати обладнання, а вже за тиждень його продукція використовуватиметься на дорозі державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, що є складовою Маршруту Єдності, який поєднає схід та захід України.