На Дніпропетровщині монтують найпотужніший асфальтний завод

У місті Павлограді на Дніпропетровщині за програмою Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" монтується найпотужніший асфальтобетонний завод України - MARINI TOP TOWER 4500.

Як передає Укрінформ, про це повідомив консультант програми "Велике будівництво" Юрій Голик у Фейсбуці.

За його словами, продуктивність нового заводу становить 340 тонн за годину, що на 20 тонн більше, ніж у заводу в Дергачах, який до цього вважався найбільш потужним.

Голик зазначив, що монтаж заводу в Павлограді здійснюється двома кранами вантажопідйомністю 35 тонн і 110 тонн. Там вже заготовили близько 40 тис. тонн щебеню.

"Цей завод, як і ще три інші, працюватиме вже з кінця травня на ремонт траси Дніпро - Павлоград. Торги на ремонт цієї траси в ProZorro відбулися на початку цього тижня", - написав він.

За його словами, будівництво траси Дніпро - Павлоград розпочнеться вже в травні.

"Трохи більше ніж 70 км чотирисмугової траси буде відремонтовано за три місяці", - додав Голик.

Дорога є частиною траси М-30 Стрий - Ізварине, відкрити яку планують до Дня Незалежності.

Планом президентської програми "Велике будівництво" на 2021 рік передбачений ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках президентської програми буде споруджений міст, який з'єднає Україну та Молдову. Вже 6 червня відбудеться аукціон, на якому визначать компанію-підрядника. Очікувана вартість робіт становить 3,4 млрд грн. Завершити будівництво переходу планують до кінця 2022 року.