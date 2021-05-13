На Полтавщині зіткнулися легковик і вантажівка - загинули двоє журналістів

На автошляху Решетилівка-Дніпро, поблизу села Гайове Полтавської області внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули двоє журналістів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

Близько 12:00 зіткнулися легковик «Тойота» і вантажівка «Вольво».

Водій та пасажир "Тойоти" загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, жителі Полтави, які працювали журналістами на одному із телеканалів України.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини ДТП.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.

За інформацією інтернет-видання "Полтавщина", загиблими є журналісти телеканалу НТН.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня поблизу Коломиї на Прикарпатті у дорожньо-транспортну пригоду потрапили автомобіль КІА та рейсовий автобус. Двоє людей загинули.

Фото: pl.npu.gov.ua