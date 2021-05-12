У столиці перекинувся бетонозмішувач - водій був п'яним
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Патрульна поліція Києва.
"Сьогодні вранці на проспекті Леся Курбаса сталася ДТП за участю бетонозмішувача Mercedes. Попередньо, водій вантажівки не впорався з керуванням, що призвело до перевертання автомобіля", - ідеться у повідомленні.
Під час спілкування інспектори помітили у 53-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на приладі "Драгер", який на вимогу патрульних пройшов чоловік, показав 1,44 проміле.
Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Водія та пасажира оглянули медики та госпіталізували до медичного закладу.
Про подію інспектори повідомили роботодавця водія, патрульних з відділу безпеки дорожнього руху і викликали на місце події слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції.
Як повідомляв Укрінформ, 5 травня у селі Кам’янка Чернівецької області нетвереза 18-річна водійка автомобіля ВАЗ-2106 не впоралася з керуванням та допустила перекидання легковика. Під час ДТП загинула пасажирка автомобіля. Першотравневий районний суд Чернівців обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.