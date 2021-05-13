На Львівщині незаконно зрізали 143 дерева вздовж траси Київ - Чоп

Державна екологічна інспекція Львівщини виявила незаконну зрізку 143 дерев різних порід уздовж траси Київ - Чоп на території Солонківської територіальної громади, неподалік Львова.

Про це у Фейсбуці повідомляє Державна екологічна інспекція у львівській області, передає Укрінформ.

«Під час проведення держконтролю вздовж автомобільної дороги загальнодержавного значення М-06 Київ - Чоп на 557 км у селі Солонка державними інспекторами було виявлено самовільну зрізку 143 дерев різних порід. Сума розрахованих збитків, завданих державі, становить 231514 грн», - зазначено у повідомлені.

Інспекцією скеровано листи у Прокуратуру Львівської області та Пустомитівське РВ ГУ МВС України у Львівській області щодо вжиття заходів реагування для встановлення винних осіб.

Фото: Державна екологічна інспекція у Львівській області