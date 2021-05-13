На Львівщині вибух газу вщент зруйнував житловий будинок

Внаслідок вибуху газу зранку 13 травня в Золочівському районі на Львівщині повністю згорів житловий будинок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці ГУ ДСНС Львівської області.

«13 травня о 05:07 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про вибух газу з подальшим горінням в с. Язлівчик (Бродівська МТГ) Золочівського району. Вибух стався в дерев’яному житловому будинку, критому шифером, розміром 9×5 м. На момент прибуття пожежників до місця виклику з’ясувалося, що внаслідок вибуху будинок зруйновано повністю», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, виникло загорання у поруч розташованій господарській будівлі на площі 1 кв. м. Вогнеборці 10-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Броди повністю ліквідували пожежу.

Причини та обставини інциденту встановлюються.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС