На Львівщині вибух газу вщент зруйнував житловий будинок
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці ГУ ДСНС Львівської області.
«13 травня о 05:07 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про вибух газу з подальшим горінням в с. Язлівчик (Бродівська МТГ) Золочівського району. Вибух стався в дерев’яному житловому будинку, критому шифером, розміром 9×5 м. На момент прибуття пожежників до місця виклику з’ясувалося, що внаслідок вибуху будинок зруйновано повністю», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, виникло загорання у поруч розташованій господарській будівлі на площі 1 кв. м. Вогнеборці 10-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Броди повністю ліквідували пожежу.
Причини та обставини інциденту встановлюються.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
Фото: ДСНС