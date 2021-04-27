В Одесі вибух газу зруйнував будинок, з-під завалів витягнули двох постраждалих

Пізно ввечері 26 квітня від вибуху газу був зруйнований приватний будинок на вул. Сєрова в Одесі. З-під руїн рятувальники витягли двох потерпілих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба облуправління ДСНС.

«26 квітня о 22 год. 24 хв. до Служби порятунку надійшло повідомлення про вибух газу, в Одесі, на вул. Сєрова, 38. По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що внаслідок вибуху газоповітряної суміші (без послідуючого горіння) відбулось руйнування капітальних конструкцій одноповерхового будинку на 2 квартири», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що площа руйнування склала 150 кв. м. Співробітники ДСНС деблокували з будівлі двох осіб: громадянку 1934 р.н., яку госпіталізовано до медичного закладу. Стан її здоров'я - задовільний. Чоловік від госпіталізації відмовився.

Від облуправління ДСНС було залучено до рятувальних робіт 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.

Фото: ДСНС