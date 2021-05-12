У селі Горщик на Житомирщині перепоховали останки 37 солдатів, які загинули під час Другої світової війни.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Історико-патріотичне об’єднання «Пошук».

«11 травня в селі Горщик Коростенського району Житомирської області відбулося поховання решток 37 невідомих воїнів РСЧА, які загинули в липні-серпні 1941 року», - йдеться у повідомленні.

На Житомирщині перепоховали ще 37 солдатів Другої світової/Фото: Історико-патріотичне об’єднання «Пошук», Facebook

Зазначається, що пошуковці виявили останки воїнів на території Коростенського району упродовж 2020-2021 років.

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Імена деяких солдатів вдалося встановити, але більшість загиблих залишилися невідомими.

Як повідомлялося, 7 травня у селі Соколів на Житомирщині перепоховали останки 100 воїнів, які загинули під час Другої світової війни.

Фото: Історико-патріотичне об’єднання «Пошук», Facebook