У селі Соколів на Житомирщині перепоховали останки 100 воїнів, які загинули під час Другої світової війни.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Історико-патріотичне об’єднання «Пошук».

«7 травня в селі Соколів Пулинського району Житомирської області відбулася церемонія поховання 100 загиблих воїнів Другої світової війни. Солдати були знайдені членами ІПО «Пошук» протягом 2019-2021 років на околицях місцевих сіл», - йдеться у повідомленні.

На Житомирщині перепоховали 100 воїнів, загиблих у Другу світову/Фото: Історико-патріотичне об'єднання «Пошук», Facebook

Пошуковцям вдалося встановити імена лише 9 загиблих, а 91 воїн залишився невідомим.

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Зазначається, що на прощання приїхали родичі загиблих з Одеси та Києва. Дехто майже 80 років нічого не знав про долю своїх батьків.

Після жалобної церемонії пошуковці разом із рідними відвідали місце, де були знайдені солдати.

Фото: Історико-патріотичне об'єднання «Пошук», Facebook