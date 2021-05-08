На Житомирщині перепоховали 100 воїнів, загиблих у Другу світову
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Історико-патріотичне об’єднання «Пошук».
«7 травня в селі Соколів Пулинського району Житомирської області відбулася церемонія поховання 100 загиблих воїнів Другої світової війни. Солдати були знайдені членами ІПО «Пошук» протягом 2019-2021 років на околицях місцевих сіл», - йдеться у повідомленні.
На Житомирщині перепоховали 100 воїнів, загиблих у Другу світову/Фото: Історико-патріотичне об'єднання «Пошук», Facebook
Пошуковцям вдалося встановити імена лише 9 загиблих, а 91 воїн залишився невідомим.
Зазначається, що на прощання приїхали родичі загиблих з Одеси та Києва. Дехто майже 80 років нічого не знав про долю своїх батьків.
Після жалобної церемонії пошуковці разом із рідними відвідали місце, де були знайдені солдати.
Фото: Історико-патріотичне об'єднання «Пошук», Facebook