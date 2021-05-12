У Львові суд виніс вирок студенту, який облив фарбою пам’ятник Бандері - ЗМІ

Галицький районний суд Львова виніс вирок одному зі студентів, який облив червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері в лютому цього року. Юнаку призначили чотири роки ув’язнення, однак звільнили від покарання з іспитовим терміном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ZAXID.NET.

Зазначається, що 29 квітня Галицький районний суд розглянув справу щодо одного з двох студентів Володимира Т. Хлопець визнав свою провину і підписав угоду з прокурором про визнання винуватості. Згідно з цією угодою, Володимиру Т. призначили чотири роки позбавлення волі, але звільнили його від цього покарання з іспитовим терміном два роки. Це означає, що студент перебуватиме на волі, однак упродовж двох років має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, навчання та роботи.

У процесі слідства з’ясувалося, що студентам заплатили по 1000 грн за те, щоб вони облили пам’ятник фарбою. Поліція уже знайшла замовника злочину і проти нього ведеться окреме розслідування. Відомо, що він замовив осквернення пам’ятника Бандері через власну ідеологічну неприязнь.

Майнову шкоду від дій вандалів оцінили у 7100 грн.

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого правоохоронці викрили двох уродженців Хмельниччини, студентів одного зі львівських навчальних закладів, віком 19 та 24 роки, які у ніч на 5 лютого 2021 року облили червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері у Львові. Зловмисників зафіксували камери спостереження.

Фото: Львівська міськрада