Ветеринари назвали причини смерті ведмедя Юри у «Синевирі»

У НПП «Синевир», де помер косівський ведмідь Юра, тварині видалили хворий зуб, відібрали зразки крові та кастрували. Після операції в тварини почалось порушення дихання і серцебиття, реанімаційні дії тривали 30 хвилин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національний природний парк «Синевир» на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Фахівці провели екстракцію (видалення) хворого зуба, відібрали зразки крові та провели кастрацію за показанням крипторхізм. Після операції у ведмедя почалося порушення дихання та серцебиття. У ході проведення реанімаційних дій відповіді на реанімаційні дії протягом 30 хвилин не відбулося. Отже, ведмідь Юра помер», - зазначили в НПП «Синевир».

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За їхньою інформацією, 10 травня у Реабілітаційному центрі бурого ведмедя НПП «Синевир» працювала група лікарів-ветеринарів з Дніпра, Львова, Івано-Франківська, Вінниці та Ужгорода в складі 10 осіб.

«У ході роботи проведено плановий комплексний ветеринарний огляд під загальною анестезією ведмедя Юри. У ведмедя спостерігалось порушення прийому їжі та води (мало їв, багато пив). З метою виявлення прихованих захворювань, відбору зразків крові та кастрації й здійснено плановий комплексний ветеринарний огляд, у ході якого виявлено наступні проблеми зі здоров’ям тварини: надмірна вага (вдвічі більше від норми); пульпіт верхнього лівого другого різця; новоутворення на очах; крипторхізм (сім’яники не в мошонці)», - уточнили фахівці.

Вони зауважили, що в результаті розтину у тварини виявлено порушення шлунково-кишкового тракту, сторонні тіла у шлунку та набряк легень.

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«Протокол розтину засвідчує, що загибель настала через незадовільне утримання та годівлю в попередні роки, що призвели до токсико-септичних процесів в організмі, які в свою чергу призвели до ускладнення під час анестезії та стали причиною зупинки дихання та серцебиття. Оскільки на момент проведення огляду у тварини був хронічний токсико-септичний процес, загибель могла настати в будь-який момент», - стверджують в Сивенирі.

Як повідомляло агентство, 11 травня в реабілітаційному центрі «Синевир» помер ведмідь Юра, якого у квітні привезли з Косівщини. Передати Юру у ведмежий притулок власник тварини погодився під тиском екоактивістів. Ведмідь проживав на території туристичного комплексу «Байка» у вольєрі з двома барлогами і перебував під наглядом ветеринарів, бо від народження мав вади зору. Тварині було 17 років, вага ведмедя – 600 кг.

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Раніше Державна екологічна інспекція Карпатського округу повідомляла про те, що спільно зі спеціалістами ветеринарної служби здійснила позапланову перевірку Косівського туристичного центру «Байка». Інспектори надали припис відпочинковому комплексу привести умови утримання ведмедя до чинного законодавства. У разі невиконання припису протягом місяця Держекоінспекція обіцяла вилучити тварину, яка буде передана до спеціалізованого центру.

Після вилучення тварини у центр «Синевир» активісти заявляли, що ведмідь Юра живе у малій клітці та потребує кращого раціону.