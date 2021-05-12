У курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила

У Кирилівці Запорізької області на узбережжі знайшли мертвого крокодила, зоозахисники вважають, що тварина стала жертвою фотопослуг.

Відповідну інформацію оприлюднила на сторінці у Фейсбуці організація Всеукраїнського гуманістичного руху UAnimals, передає Укрінформ.

“Жертва фотопослуг. Фотографи кажуть про те, що люблять тварин, яких експлуатують? Розповідають, що рятують їх і піклуються про них? Вкотре нагадуємо, що це брехня! У курортному селищі Кирилівка на пляжі знайшли тіло мертвого крокодила. Не похованого, а просто викинутого, наче сміття”, - йдеться у дописі.

Зоозахисники розповіли, що влітку саме на цьому морському курорті відпочивальникам пропонували зробити фото з екзотичною твариною.

Читайте також: У парку природи на Чернігівщині від надмірної уваги відвідувачів загинуло дитинча муфлона

UAnimlas закликає Верховну Раду схвалити законопроєкт 2351 (Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу), а відпочивальників - відмовитися від фотопослуг із тваринами.

В обласному управлінні Нацполіції кореспонденту Укрінформ прокоментували, що жодних заяв щодо загибелі рептилії від зоозахисних організацій до них не надходило.