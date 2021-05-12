У курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила
Відповідну інформацію оприлюднила на сторінці у Фейсбуці організація Всеукраїнського гуманістичного руху UAnimals, передає Укрінформ.
“Жертва фотопослуг. Фотографи кажуть про те, що люблять тварин, яких експлуатують? Розповідають, що рятують їх і піклуються про них? Вкотре нагадуємо, що це брехня! У курортному селищі Кирилівка на пляжі знайшли тіло мертвого крокодила. Не похованого, а просто викинутого, наче сміття”, - йдеться у дописі.
Зоозахисники розповіли, що влітку саме на цьому морському курорті відпочивальникам пропонували зробити фото з екзотичною твариною.
UAnimlas закликає Верховну Раду схвалити законопроєкт 2351 (Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу), а відпочивальників - відмовитися від фотопослуг із тваринами.
В обласному управлінні Нацполіції кореспонденту Укрінформ прокоментували, що жодних заяв щодо загибелі рептилії від зоозахисних організацій до них не надходило.