На Полтавщині відремонтують дорогу Чорнухи – Лубни

У Полтавській області за програмою Президента "Велике будівництво" до кінця 2021 року оновлять місцеву дорогу Чорнухи – Лубни.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Фейсбуці.

Він розмістив фото якісно відремонтованої ділянки дороги Чорнухи – Лубни в селі Вороньки і запевнив, що цього року таким самим буде весь цей автошлях.

«На 90% траси покладений нижній шар асфальтобетону, наразі роботи тривають біля села Калайдинці», - написав Синєгубов.

За словами голови Полтавської ОДА, після ремонту жителі щонайменше 11 населених пунктів зможуть дістатися до обласного центру, не долаючи зайві 85 км.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко розповів, що президентська програма у 2021 році включатиме ремонт понад 2 000 км місцевих доріг по всій країні.