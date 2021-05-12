На Полтавщині відремонтують дорогу Чорнухи – Лубни

На Полтавщині відремонтують дорогу Чорнухи – Лубни

Велике будівництво
Укрінформ
У Полтавській області за програмою Президента "Велике будівництво" до кінця 2021 року оновлять місцеву дорогу Чорнухи – Лубни. 

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Фейсбуці.

Він розмістив фото якісно відремонтованої ділянки дороги Чорнухи – Лубни в селі Вороньки і запевнив, що цього року таким самим буде весь цей автошлях.

«На 90% траси покладений нижній шар асфальтобетону, наразі роботи тривають біля села Калайдинці», - написав Синєгубов.

За словами голови Полтавської ОДА, після ремонту жителі щонайменше 11 населених пунктів зможуть дістатися до обласного центру, не долаючи зайві 85 км.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко розповів, що президентська програма у 2021 році включатиме ремонт понад 2 000 км місцевих доріг по всій країні.

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