В Одесі моряки вимагали виконання наказу про електронне тестування

Близько ста моряків прийшли 11 травня до одеського офісу "Моррічсервіс" з вимогою виконувати наказ №201, яким запроваджено автоматизовану систему тестування моряків без участі чиновника-екзаменатора.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після діалогу з керівництвом офісу "Моррічсервіс" учасників масової акції, в тому числі керівника регіонального "Офісу простих рішень та результатів" Олега Михайлика, витіснили з будівлі правоохоронці, мотивуючи свої дії дотриманням карантинних вимог.

"Ми разом із моряками сьогодні переконались, що працівники Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків ігнорують виданий у квітні наказ міністра Криклія про скасування іспиту з підтвердження кваліфікації морських фахівців. Тому будемо і надалі їх підтримувати заради ліквідації корупційних схем і запровадження автоматизованої системи тестування моряків", - заявив Михайлик.

Керівник одеського офісу "Моррічсервіс" Вікторія Крижановська заявила морякам, що поки в Державній кваліфікаційній комісії відомства при проведенні атестації та видачі відповідних документів керуються наказом №812. Перелік усіх документів, які необхідно подати для отримання робочих дипломів чи свідоцтва фахівця, викладений на сайті "Моррічсервісу".

"Змін у переліку ще не маємо, також не надійшли роз'яснення до наказу міністра №201", - зазначила Крижановська.

Вона порекомендувала звертатись з цього приводу до столичного офісу "Моррічсервіс", тож кореспондент Укрінформу попросив прокоментувати ситуацію керівника пресслужби Вікторію Якушеву.

"Насправді працівники офісів "Моррічсервісу" дотримуються нормативів наказу міністра №201. Якщо в одеському офісі потребують роз'яснень щодо деяких пунктів, то ми зробимо офіційний запит до відповідної структури відомства. Після подачі моряком документів до офісу "Моррічсервісу" ми діємо згідно з цим наказом. Але в тому разі, якщо, наприклад, капітаном порту їх буде відхилено з якихось причин, ми попередимо про це морського фахівця", - зазначила Якушева.

За її словами, у наказі №201 внесено певні зміни щодо вимог тестування моряків, тож наразі юристи "Моррічсервісу" перевіряють, чи враховано "усі вимоги, які стосуються надання послуг морякам та змін при оформленні робочих документів".

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Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня у Мінюсті був зареєстрований наказ №201 Мінінфраструктури "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". За словами глави Мінінфраструктури, наказ запроваджує автоматизовану систему тестування моряків без участі людини-екзаменатора і має на меті вперше запровадити гнучку та прозору процедуру отримання морських кваліфікаційних документів, спростивши її з урахуванням вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками.

Зокрема, наказом передбачено спрощення процедури дипломування моряків, а саме: можливість підтвердження існуючого звання на підставі відповідного стажу роботи на судні (без складання обов’язкових кваліфікаційних іспитів); можливість присвоєння чергового звання особі командного складу або підтвердження існуючого звання (у разі відсутності достатнього стажу роботи на судні) шляхом проходження комп’ютерного тестування, яке розробляється на основі міжнародної системи CES 6.0, а також спрощений механізм дипломування спеціалістів портового, службово-допоміжного та технічного флоту, що експлуатуються під Державним прапором України у каботажному плаванні.