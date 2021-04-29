Систему підготовки та дипломування моряків спростили - Криклій

Міністерство інфраструктури спростило систему підготовки та дипломування моряків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Зазначається, що розроблений та затверджений відомством наказ від 6 квітня № 201 «Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України», який запроваджує автоматизовану систему тестування моряків без участі людини-екзаменатора, 28 квітня був зареєстрований у Міністерстві юстиції.

"Ми розробили наказ, який запроваджує автоматизовану систему тестування моряків без участі людини-екзаменатора і має на меті вперше запровадити гнучку та прозору процедуру отримання морських кваліфікаційних документів, спростивши її з урахуванням вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками. Сьогодні цей наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції. Реформа продовжується", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, спрощення процедури дипломування моряків передбачає:

- можливість підтвердження існуючого звання на підставі відповідного стажу роботи на судні (без складання обов’язкових кваліфікаційних іспитів);

- можливість присвоєння чергового звання особі командного складу або підтвердження існуючого звання (у разі відсутності достатнього стажу роботи на судні) шляхом проходження комп’ютерного тестування, яке розробляється на основі міжнародної системи CES 6.0;

- спрощений механізм дипломування спеціалістів портового, службово-допоміжного та технічного флоту, що експлуатуються під Державним прапором України у каботажному плаванні;

- скасування обов’язкового проходження курсів підвищення кваліфікації для осіб, які підтверджують своє звання.

«Крім цього зазначений наказ врегульовує питання дипломування осіб, які працюють на суднах, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху, а також суднах, які працюють в полярних водах», - додав Криклій.

За його словами, всі вищезазначені заходи дозволять здійснити дерегуляцію чинної системи підготовки та дипломування моряків та впровадити сучасні засоби оцінки знань без втручання людського фактора, з визначенням чітких строків проходження процесу дипломування на кожному етапі.

У міністерстві нагадали, що 19 серпня 2020 року уряд схвалив постанову, якою функції з питань дипломування моряків повністю передаються до Морської адміністрації, а також запускається процес ліквідації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків та її представництв (філій, відділень). Ці зміни стали першим кроком у спрощенні системи підготовки та дипломування моряків.