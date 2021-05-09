Добкін іде у мери Харкова як самовисуванець

Ексмер Харкова, ексгубернатор Харківської області та екснардеп України Михайло Добкін балотуватиметься на виборах мера Харкова як самовисуванець.

Про це Добкін повідомив журналістам під час вшанування на Меморіалі Слави у Харкові пам'яті загиблих у Другій світовій війні, передає Укрінформ.

"Я буду самовисуванцем від харків’ян", - зазначив Добкін.

За його словами, власної партії у нього зараз немає: "Це вибори мера, тому політичні партії не йдуть. Вони можуть висунути свого кандидата на пост мера або підтримати когось із самовисуванців".

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 20 квітня в Київському районі Харкова зайнялися два автомобілі, які належать працівникам газети "Время Добкина". Біля обох автівок знайшли траурні вінки з написами "Сепаратизм шкодить здоров'ю". Поліція назвала підпал попередньою причиною займання. Відкрито провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна".

21 квітня у день чергової сесії Харківської міськради до мерії прийшли люди з символікою "Времени Добкина". Вони принесли траурні вінки та плакати, направлені проти секретаря міськради Ігоря Терехова.

Терехов назвав протестувальників проплаченими.

30 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала постанову про призначення на 31 жовтня 2021 року виборів мера Харкова на заміну померлому 17 грудня 2020 року у берлінській клініці "Шаріте" Геннадію Кернесу, втретє обраному мером Харкова на минулих виборах.