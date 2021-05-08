Біля братської могили на Донеччині вшанували память жертв Другої світової

На Донеччині у селі Красногорівка біля братської могили радянських воїнів Південного фронту провели урочистий мітинг з нагоди Дня пам’яті та примирення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресс-служба Донецької ОДА.

У селі поховані воїни 126-ї стрілецької дивізії, 238-ї окремої танкової бригади та інших частин, які загинули у боях 7 вересня 1943 року. Кількість загиблих та їхні прізвища невідомі.

У 1965 році на братській могилі було встановлено обеліск на постаменті. У 2015 році внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України вона була пошкоджена. Цьогоріч тут провели ремонтно-реставраційні роботи.

Мітинг до Дня пам’яті та примирення на Донеччині / Фото: dn.gov.ua

Як зазначається, учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, чиє життя обірвалося під час Другої світової війни: тих, хто загинув на фронтах, в окопах, під час бомбардувань, хто потрапив у полон, у концтабори чи зник безвісти у вихорі воєнного лихоліття. До братської могили поклали квіти.

Участь у заході взяли заступниця голови Донецької ОДА Юлія Костюніна, керівник Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Микола Коваленко, староста Красногорівської сільської ради Людмила Павлюк, військовослужбовці, представники громадськості, співробітники Національної поліції, ДСНС.

Як відомо, 8 травня в Україні та Європі відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни. Саме цього дня 76 років тому Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла «Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини».