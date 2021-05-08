У Харкові вшанували пам'ять воїнів-визволителів Другої світової
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради, передає Укрінформ.
«У заході взяли участь ветерани Другої світової війни та представники влади Харкова», - йдеться у повідомленні.
Вони поклали квіти до пам'ятника воїнам, могил солдатів і вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.У Харкові вшанували пам'ять воїнів Другої світової / Фото: city.kharkov.ua
«Для нас дуже символічно почати заходи до 9 травня саме тут, де поховані люди, які врятували Харків, віддали життя за те, щоб звільнити наше місто, а ми могли будувати мирне життя», - сказав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.
На міському кладовищі №2 розташований один із військових меморіалів, де знаходяться братська й індивідуальні могили воїнів Другої світової війни та жертв нацизму.
Тут, зокрема, розташовані могили Героїв Радянського Союзу, які загинули в боях за визволення Харкова в 1943 році - Івана Танкопія, Енвера Ахсарова, Костянтина Курячого, Анатолія Добродецького та інших.
Як відомо, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, а 9-го - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.