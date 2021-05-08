У Харкові вшанували пам'ять воїнів-визволителів Другої світової

Пам'ятна церемонія напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулася на Алеї Героїв на міському кладовищі №2 Харкова.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради, передає Укрінформ.

«У заході взяли участь ветерани Другої світової війни та представники влади Харкова», - йдеться у повідомленні.

Вони поклали квіти до пам'ятника воїнам, могил солдатів і вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

У Харкові вшанували пам'ять воїнів Другої світової / Фото: city.kharkov.ua

«Для нас дуже символічно почати заходи до 9 травня саме тут, де поховані люди, які врятували Харків, віддали життя за те, щоб звільнити наше місто, а ми могли будувати мирне життя», - сказав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

На міському кладовищі №2 розташований один із військових меморіалів, де знаходяться братська й індивідуальні могили воїнів Другої світової війни та жертв нацизму.

Тут, зокрема, розташовані могили Героїв Радянського Союзу, які загинули в боях за визволення Харкова в 1943 році - Івана Танкопія, Енвера Ахсарова, Костянтина Курячого, Анатолія Добродецького та інших.

Як відомо, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, а 9-го - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.