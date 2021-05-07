У МОЗ назвали регіони, які найдовше перебували у «червоній» зоні

У період хвилеподібного зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію в лютому-квітні середній термін перебування регіону в червоному рівні становив 37 днів.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми підсумуємо це хвилеподібне зростання, яке в нас було упродовж лютого, березня і квітня, то можемо сказати, що до червоного рівня епідемічної небезпеки за цей період потрапили 14 областей та Київ. Середній термін перебування регіону в червоному рівні становив 37 днів", - сказав Ляшко.

Читайте також: МОЗ назвало терміни початку вакцинації другою дозою CoviShield і CoronaVac

Він додав, що найменший період у червоній зоні перебувала Полтавська область - 22 дні. Найдовше на червоному рівні перебували Житомирська (63 дні) та Чернівецька (52 дня) області.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я планує вивести Сумську область з червоної зони епідемічної небезпеки. Станом на 7 травня лише ця область перебуває у червоній зоні.

В Україні за минулу добу зареєстрували 8404 випадки зараження коронавірусом. 379 людей померли від ускладнень.