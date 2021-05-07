У Чернігові суд зобов’язав міськраду ліквідувати «смоляне озеро»

Чернігівський окружний адміністративний суд зобов’язав Чернігівську міську раду ліквідувати так зване "смоляне озеро" площею 700 кв. м біля залізничної колії.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар Чернігівської обласної прокуратури Валерій Литовченко.

"Екологічна інспекція направляла відповідні приписи в міську раду і та була зобов’язана вжити заходів для ліквідації так званого "смоляного озера": знайти того, хто його створив і змусити прибрати мазут або самій почистити територію. Вона цього не зробила, тож суд задовольнив позов прокурора про визнання протиправною бездіяльність міськради та зобов’язав її ліквідувати об’єкт екологічної небезпеки", - розповів речник.

За його словами, тривале існування "смоляного озера" між парканом колишнього м’ясокомбінату та залізничною колією Чернігів - Гороностаївка тривалий час обурювало місцевих жителів і мало негативний суспільний резонанс. Особливо після того, як зооактивісти змушені були рятувати тварин, які потрапили у смоляну пастку.

Держекоінспекція в Чернігівській області встановила факт забруднення відходами мазуту та залишками нафтопродуктів земельної ділянки комунальної власності площею майже 700 кв. м, після чого неодноразово писала до міської ради.

Позов до суду місцева прокуратура подала у січні п.р. Суд задовольнив його у повному обсязі.

Фото: Суспільне. Чернігів