На кордоні з Польщею у чергах стоять дві сотні авто
Укрінформ
На кордоні України з Польщею в чергах стоять 200 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Зазначається, що станом на 12 годину біля пунктів пропуску "Грушів” очікують 30 автомобілів, “Шегині” -130, “Рава-Руська” - 40.
На кордоні з Угорщиною у пункті пропуску “Тиса” очікують 25 автомобілів.
Як повідомляв Укрінформ, найбільші черги на кордоні з Польщею утворились 6 квітня, тоді в черзі очікували 500 автомобілів. Учора у чергах стояли понад 300 автомобілів.