На кордоні з Польщею у чергах стоять дві сотні авто

На кордоні України з Польщею в чергах стоять 200 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що станом на 12 годину біля пунктів пропуску "Грушів” очікують 30 автомобілів, “Шегині” -130, “Рава-Руська” - 40.

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На кордоні з Угорщиною у пункті пропуску “Тиса” очікують 25 автомобілів.

Як повідомляв Укрінформ, найбільші черги на кордоні з Польщею утворились 6 квітня, тоді в черзі очікували 500 автомобілів. Учора у чергах стояли понад 300 автомобілів.