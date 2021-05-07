На Чернігівщині рятувальник загинув під час тренувального стрибка з парашутом

У Ніжині Чернігівської області під час відпрацювання стрибків із парашутом загинув 34-річний рятувальник ДСНСУ.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Ніжинський міський голова Олександр Кодола, передає Укрінформ.

"На території Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС України в ході відпрацювання стрибків з парашутом загинув рятувальник-інструктор Андрій Хіміч", - написав Кодола.

За його словами, трагедія сталася 6 травня надвечір у ході планових тренувань із підготовки до проведення рятувально-пошукових робіт. Під час виконання стрибка з висоти 150 м парашут Андрія не повністю наповнився повітрям.

Прапорщик, інструктор пошуково-рятувальної служби Андрій Хіміч народився 23 серпня 1986 року, проживав у Ніжині.

Від імені міської ради Кодола висловив співчуття родині та близьким загиблого.

Як повідомляв Укрінформ, 5 травня під час патрулювання кордону та забезпечення дотримання прикордонного режиму в Одеській області внаслідок погіршення погодних умов перекинувся човен із прикордонним нарядом. Загинув один прикордонник. Як пояснюють його колеги, що врятувалися, після надзвичайної події офіцер, який загинув, встиг скоординувати дії складу наряду, що надалі допомогло врятуватися трьом прикордонникам. Тіло офіцера-прикордонника знайшли рятувальники.