На Одещині перекинувся патрульний човен: шукають прикордонника

На Одещині під час патрулювання кордону перекинувся човен із прикордонниками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що троє військовослужбовців врятувалися, пошуки четвертого тривають.

“Сьогодні близько 16-ї години на озері Тудорове перевернувся моторний човен, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби”, - йдеться в повідомленні.

Троє військовослужбовців дісталися до суходолу. Усі врятовані переохолодилися, один отримав травму ніг. Наразі їм надається необхідна допомога.

До пошуків четвертого військовослужбовця залучені прикордонники навколишніх підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, ДСНС, рибалки. Для виявлення прикордонника також залучено вертоліт.

Обставини, через які сталася надзвичайна подія, з’ясовуються. Поінформовано органи прокуратури та призначено службове розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, 11 квітня у Полтаві на річці Ворскла перекинувся човен із трьома людьми, рятувальники знайшли тіла двох загиблих.