Біля водної арени «Тернопіль» - масштабна пожежа, горить очерет і трава

Неподалік водної арени «Тернопіль» виникла пожежа, яку вже понад годину гасять рятувальники.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення у Фейсбуці Головного управління ДСНС в області.

«О 15.20 год. рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі в с. Біла, де поблизу водної арени "Тернопіль", горить очерет та суха трава. На місце події направлено чергові караули 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління. Гасіння пожежі триває», – йдеться у повідомленні.

Подробиці надзвичайної події обіцяють оприлюднити згодом.

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Як повідомили кореспонденту агентства в Головному управлінні ДСНС в області, з початку місяця ліквідовано 10 пожеж в екологічних системах Тернопільщини.