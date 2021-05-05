На Одещині вщент згорів автобус

В Одеській області на автотрасі Одеса - Київ рятувальники ліквідували пожежу в автобусі "Неоплан" з пасажирами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

О 14:06 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в автобусі "Неоплан" у селі Ревове Ширяївського району на 361 км автошляху Київ - Одесса.

Усі 60 пасажирів вийшли з автобуса самостійно. Загиблих та постраждалих немає.

Пожежа була ліквідована о 15:41.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня у Подільському районі Києва сталась пожежа в автобусі.

Фото: od.dsns.gov.ua