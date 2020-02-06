У Канаді загорівся і вибухнув потяг, що перевозив нафту

На півдні Канади зійшов з рейок та загорівся потяг, що перевозив нафту, влада евакуювала людей.

Про це повідомляє CBC.

"Потяг з'їхав з рейок та загорівся... Інцидент стався за понад 100 кілометрів на південний схід від міста Саскатун", - йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, з рейок зійшли 25-30 вагонів, після чого стався вибух, унаслідок якого виникла сильна пожежа.

Влада здійснила евакуацію жителів довколишніх сіл.

Читайте також: У столиці Австралії оголосили надзвичайний стан через пожежі

Управління транспортної безпеки підтвердило, що поїзд, що прямував на схід країни та перевозив нафту, зійшов з рейок приблизно у двох з половиною кілометрах на схід від села Гернсі.

I can see flames and crumpled rail cars beneath the plume of black smoke pic.twitter.com/l8irDbxgJk — Alicia Bridges (@aliciaebridges) February 6, 2020

Поліція Канади закрила найближчу до місця події трасу в обох напрямках. Зараз на місці працюють пожежники та співробітники аварійно-рятувальних служб. Інформації щодо постраждалих або жертв аварії поки що не надходило.

Фото: Philippe Gaudet