У столиці Австралії оголосили надзвичайний стан через пожежі

Влада австралійській столиці Канберрі у зв'язку з пожежами, що наблизилися до міста, оголосили перший за майже два десятиліття надзвичайний стан.

Про це повідомляє ВВС.

«Влада Австралійської столичної території (ACT) оголосила надзвичайний стан, оскільки на південь від Канберри вирують потужні лісові пожежі», - йдеться в повідомленні.

За словами чиновників, це найсерйозніша загроза пожежі за останні два десятиліття.

«В даний час АСТ стикається з найбільшою загрозою лісової пожежі після руйнівних пожеж 2003 року», - заявив у п'ятницю головний міністр Ендрю Бар.

Жителів передмість Канберри закликали до готовності до можливої евакуації.

Як повідомлялося, з вересня в результаті лісових пожеж в Австралії загинули щонайменше 33 людини і зруйновані тисячі будинків, понад 11 мільйонів гектарів землі було випалено.