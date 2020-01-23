В Австралії розбився пожежний літак, троє пілотів США загинули

В Австралії зазнав катастрофи літак, який брав участь у гасінні масштабних лісових пожеж, загинули три члени екіпажу, усі - громадяни США.

Про це повідомляє BBC.

«Троє громадян США загинули внаслідок катастрофи протипожежного літака в Австралії», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, повітряне судно зникло з радарів у четвер у Новому Південному Уельсі. Літак розбився у Сніжних горах – це за дві години на південь від австралійської столиці Канберри.

Причина катастрофи не відома.

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Імена загиблих членів екіпажу не зазначаються, проте австралійська влада підтвердила, що вони були громадянами США.

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