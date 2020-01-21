Біля аеропорту Сіднея спалахнула масштабна пожежа

Біля аеропорту Сіднея спалахнула масштабна пожежа

Фото, відео
Укрінформ
Поблизу терміналу авіакомпанії Qantas, що розташований в аеропорту Сіднея, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє News.com.ua.

“Масштабна пожежа спалахнула біля терміналу Qantas в аеропорту Сіднея”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сама пожежа спалахнула близько 19.00 за місцевим часом на складі фабрики, яка розташована поряд із аеропортом.

До місця події було відряджено 18 екіпажів із 70 пожежниками.

За словами речника аеропорту, вони також відправили два танкери з водою для гасіння пожежі.

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Як повідомлялося, у зв'язку з пожежею на даху аеропорту в іспанському місті Аліканте евакуювали пасажирів з літаків.

Фото: twitter.com

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