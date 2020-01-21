Біля аеропорту Сіднея спалахнула масштабна пожежа
Про це повідомляє News.com.ua.
“Масштабна пожежа спалахнула біля терміналу Qantas в аеропорту Сіднея”, - йдеться у повідомленні.
A factory near airport is on fire right now.. #mascotfire #mascot #fire #sydney pic.twitter.com/Lq81s3T954— Yu Jing (@YuJingUNSW) 21 січня 2020 р.
Зазначається, що сама пожежа спалахнула близько 19.00 за місцевим часом на складі фабрики, яка розташована поряд із аеропортом.
Building on fire in Mascot near the Sydney airport 😳 @9NewsSyd @7NewsSydney @SkyNewsAust @newscomauHQ pic.twitter.com/3xkQo9hFIa— Joe Bird (@joewalkmyworld) 21 січня 2020 р.
До місця події було відряджено 18 екіпажів із 70 пожежниками.
You can see the smoke from Sydney Airport fire in Erskineville - this snap was taken by my neighbour 😱 Hope everyone is safe and okay @newscomauHQ pic.twitter.com/h1G8pVgTBp— Rebekah Scanlan (@rebekahscanlan) 21 січня 2020 р.
За словами речника аеропорту, вони також відправили два танкери з водою для гасіння пожежі.
Як повідомлялося, у зв'язку з пожежею на даху аеропорту в іспанському місті Аліканте евакуювали пасажирів з літаків.
Фото: twitter.com