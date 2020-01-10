В Австралії евакуювали тисячі людей через загрозу нових пожеж

Тисячі австралійців евакуювали через загрозу виникнення нової хвилі пожеж у п’ятницю.

Про це повідомляє АР.

«Тисячі людей залишили свої будинки, а вертольоти скинули запаси (продовольчі – ред.) в містечках, яким загрожують пожежі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станом на п’ятницю на південному сході Австралії у штатах Новий Південний Вельс та Вікторія спостерігається спекотна та вітряна погода.

Сильні пориви вітру, які прогнозують на другу половину дня, можуть посприяти виникненню нових пожеж.

Пожежна служба Нового Південного Вельсу попередила, що прибережні міста на південь від Сіднея, включаючи Іден, Батманс Бэй та Новра, знову можуть опинитися під загрозою.

У сусідній Вікторії розпорядження про евакуацію видали в альпійських районах.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що військові готові допомогти пожежникам та службам надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, в Австралії з вересня 2019 року тривають масштабні лісові пожежі. У результаті стихійного лиха загинули щонайменше 24 людини, зруйновано близько 1500 будинків та вигоріло 5,2 млн гектарів землі. Особливо від пожеж страждають тварини.